Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

25 ноября, 18:46

Видео с пересчета голосов УИК №172 опровергает слова главы участковой комиссии

фото ЗакС политика Видео с пересчета голосов УИК №172 опровергает слова главы участковой комиссии

Член ИКМО «Остров Декабристов» с правом совещательного голоса Антон Карякин предоставил ЗАКС.Ру видеозапись, которую сделал на свой телефон в 14:23 часов 11 сентября. В тот день в администрации Василеостровского района пересчитывали голоса с некоторых избирательных участков округа.

 Карякин записывал, как председатель УИК №172 Никита Колёкин и бывший тогда главой ТИК №2 Алексей Садофеев ищут в подвале районной администрации мешок с бюллетенями с участка №172. По их словам на видео, они его находят – мешок с бумагами из комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ – электронная урна). На записи видно, что цвет стяжки – красный. При выходе из подвала Колёкин берет в руки мешок и зеленую стяжку, стопка которых лежит на столе. 

На заседании суда 20 ноября по иску об отмене пересчета на шести УИКах, в том числе №172, Колёкин сообщил, что после выборов упаковал бюллетени в мешок и затянул его зеленой стяжкой.

- Как опломбировали? – спросила судья главу УИК 20 ноября.

- От КОИБов оставались пластмассовые стяжки, как пломбы. Этими стяжками и опломбировали, - пояснил Колёкин.

- То есть вы затянули стяжкой?

- Да, затянул стяжкой. 

- А как-то идетифицировать их можно? Эти стяжки?

- Она была зеленого цвета. При повторном пересчете голосов мешок такой же получился, со всеми печатями, с такой же стяжкой. 

- Не поняла. Повторная - зеленая, или когда упаковали?

- Когда упаковал, зеленого цвета была, да, - ещё раз уточнил председатель участковой комиссии.

Напомним, в день выборов на избирательных участках МО «Остров Декабристов» в бюллетенях обнаружили брак: в месте для отметки напротив кандидата от «Единой России» Натальи Ивановой стояла точка. КОИБы засчитывали точку за голос. Две избирательные комиссии после обнаружения брака отложили такие бюллетени и вручную пересчитали уже использованные, сообщила кандидатка от «Яблока» Александра Лобовикова.  

Через два дня избирательная комиссия муниципалитета согласилась, что пересчитать надо и бумаги с других участков. По первым итогам в муниципальный совет проходили два кандидата от «Яблока», два от «Единой России» и один самовыдвиженец. После пересчета мундепами стали трое единороссов, одна кандидатка от ЛДПР и один самовыдвиженец. Число голосов изменилось почти в два раза у кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой (с 624 выросло до 1190), единороссок Натальи Ивановой (с 778 выросло до 1158) и Ольги Погосян (с 456 выросло до 1181). Подробнее в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
25 ноября, 20:54 Муниципал: Прокуратура признала незаконным получение зарплаты секретарем МО "Пороховые"   1

25 ноября, 20:30 Чиновники присвоили статус исторического памятника усадьбе Багратиона

25 ноября, 20:08 Павловский: Оппозиция навязала власти свой стиль ведения избирательной кампании

25 ноября, 20:06 «Мавр сделал свое дело»

25 ноября, 19:37 На московских улицах протестуют против домашнего насилия

25 ноября, 19:19 Шлосберг останется депутатом псковского ЗакСа в случае своего избрания председателем "Яблока"   2

25 ноября, 18:59 Милонов заинтересовался правами животных, у которых умерли хозяева   3

25 ноября, 18:46 Муниципал: Видео с пересчета голосов УИК №172 опровергает слова главы участковой комиссии

25 ноября, 18:45 Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали на два месяца

25 ноября, 18:35 Защитнику Шиеса хотят заменить обязательные работы на реальный срок   1

25 ноября, 18:06 Активистка провела у консульства Германии в Петербурге пикет против ввоза урановых "хвостов"   2

25 ноября, 17:56 Лукашенко считает Калининградскую область "своей"   2

25 ноября, 17:44 Муниципал: Чупрунов и "Справедливая Россия" подали иск об отмене выборов в МО "Черная речка"

25 ноября, 17:24 Специалисты насчитали рекордное число протестных акций за последние годы   1

25 ноября, 16:59 Чиновники выдали разрешение на строительство храма в Ульянке

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru