Милонов заинтересовался правами животных, у которых умерли хозяева

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил официально узаконить права домашних животных, потерявших хозяев. Сегодняшний правовой статус питомцев его не устраивает: для него он мало чем отличается от статуса мебели.

"Нередки случаи, когда бабушка умерла, а ее домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно. Животные - это не шкаф, не чемодан, который может полгода ждать наследников. Животные сразу нуждаются в том, чтобы найти новый дом", - цитирует слова петербуржца информагентство "Москва".

Усиленной защиты со стороны социума, с его точки зрения, также заслуживают служебные породы собак: по мнению Милонова, это было бы справедливой формой благодарности от общества к исполнению ими непростых функций.

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