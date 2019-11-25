Павловский: Оппозиция навязала власти свой стиль ведения избирательной кампании

Прошедший 23 ноября съезд "Единой России" с участием президента Владимира Путина расценил как старт избирательной кампании в Государственную думу политолог и политтехнолог Глеб Павловский. На столь раннее ее начало власть решила пойти, считает эксперт, впечатлившись примером политика Алексея Навального, который свою президентскую кампанию вел больше года и в результате не был допущен к выборам. К думским выборам никого "лишнего", по его прогнозу, власть тоже не допустит.

"Должна быть построена надежная, прочная машина недопуска всех сколько-то опасных для "Единой России" кандидатов. Нужно время, чтобы попробовать разные модели и выбрать лучшую. Оппозиция навязала темп политизации правящему классу, и это вообще очень интересно и хорошо", - отметил политолог в эфире радиостанции "Свобода".

Павловскому представляется, что ,начав подготовку сильно заранее, власть будет неизбежно "тормошить и себя, и страну", что для него предпочтительнее, нежели бессобытийность.

На съезде единороссов формально не являющийся членом партии президент Владимир Путин раскритиковал "словоблудов", состоящих в ней, которые, по мнению главы государства, позорят ее. Также он призвал единороссов "терзать и трясти" чиновников для того, чтобы те работали лучше.