«Мавр сделал свое дело»

Смольный покидает вице-губернатор и руководитель администрации главы города Любовь Совершаева, ключевой человек в команде городского главы Александра Беглова. После успешной выборной кампании она вернется к прежней работе в полпредстве СЗФО. Места в городском правительстве получат бывший заместитель министра просвещения России Ирина Потехина и экс-начальник охраны валдайской дачи президента Путина Валерий Пикалёв, в последнее время работавший заместителем главы правительства Ленобласти. По данным ЗАКС.Ру, в ближайшие 2-3 недели может быть представлен еще один новичок – экс-министр транспорта РФ и гендиректор ЛСР Максим Соколов.

Коллега из нулевых

О грядущем возвращении в полпредство Любови Совершаевой стало официально известно 25 ноября, на совещании правительства Петербурга. Но слухи об уходе вице-губернатора по внутренним вопросам ходили давно. СМИ и Telegram-каналы в последнее время сватали ей должность губернатора то Ленинградской, то Архангельской области. Выборы глав этих регионов должны пройти 13 сентября 2020 года.

На том же совещании петербургский градоначальник Александр Беглов объявил, что направил в Законодательное собрание документы на утверждение членами регионального правительства заместителя министра просвещения Ирину Потехину и вице-губернатора Ленобласти Валерия Пикалёва.

Потехина работала с Бегловым много лет. Они были коллегами сначала по городскому правительству, а затем полпредству Центрального федерального округа. Оставив работу генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», Потехина в 2001 году стала вице-губернатором. На этой должности она сменила своего мужа Александра Потехина, ныне директора ТАСС Санкт-Петербург. Она отвечала за связи с общественностью и городской комитет по печати. Годом позже в Смольный на должность заместителя главы города Владимира Яковлева пришел Беглов. Позже, после отставки принявшего его на работу градоначальника он в течение трех с половиной месяцев руководил Петербургом.

С приходом к власти Валентины Матвиенко Смольный покинули сначала Потехина, затем Беглов. Первая сперва ушла руководить типографией «ПрофМедиаПринт», а затем, в 2005 году, вошла в правление АФК «Система». Их пути с нынешним петербургским губернатором вновь пересеклись в полпредстве ЦФО. В августе 2012 года, вскоре после прихода Беглова на должность полномочного представителя президента, бывшая коллега была назначена его помощницей. Через три года она стала заместителем полпреда и пробыла на этой должности вплоть до ухода на работу в министерство образования и науки РФ в начале 2018 года. С августа 2018 года Потехина работала заместителем министра просвещения.

О будущем секторе ответственности чиновницы пока остается только догадываться. Заместителя по связям с общественностью в городском правительстве больше нет, и едва ли такая должность появится. По мнению политического консультанта Валентина Бианки, Потехиной могут поручить как внутреннюю политику, так и сферу культуры, разделив обязанности вице-губернатора Владимира Кириллова, отвечающего за вопросы культуры и безопасности.

Оценивать возможности будущего вице-губернатора Потехиной с точки зрения событий шестнадцатилетней давности не стоит, считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. По его словам, с тех пор изменились и страна, и город, и сама Потехина.

Силовик и борец с мусором

Судьба будущего городского вице-губернатора Пикалёва не менее интересна, хотя известно о ней крайне мало. В биографии, представленной на сайте правительства Ленобласти, о его прошлом говорится, что в 2002 году чиновник окончил петербургский университет МВД, а «с 1986 по 2018 годы проходил службу в Вооруженных силах, работал на различных должностях в системе органов исполнительной власти».

Между тем, новгородские СМИ немало писали о работе Пикалёва в ФСО, точнее - руководстве Управлением «В» службы безопасности президента РФ ФСО России, которая отвечала за охрану валдайской резиденции Владимира Путина. На этом посту будущий зам Беглова провел около четырех лет.

В июне 2018 года Пикалёв был назначен заместителем главы Новгородской области. В его сферу ответственности входили вопросы строительства и ЖКХ. Проработав на этой должности около полугода, в декабре он стал вице-губернатором по безопасности в правительстве Ленобласти.

Политолог Валентин Бианки охарактеризовал Пикалёва как политика, отличающегося «плотными связями с силовыми структурами и абсолютным отсутствием публичности».

Депутат Заксобрания Ленобласти, политтехнолог Алексей Ломов предположил, что главной миссией чиновника в Петербурге станет проведении «мусорной реформы», за которую он отвечал в 47-м регионе:

- Разговоры о его переходе шли уже давно. Предполагаю, что это связано с тем, что Петербург в следующем году будет входить в «мусорную реформу», а он успешно с этим справился на своем посту здесь, в Ленинградской области.

Кадровые перестановки в Смольном на этом не завершатся. На днях с подачи политтехнолога Марата Баширова в СМИ появилась информация о готовящемся переходе в городское правительство бывшего федерального министра транспорта, генерального директора строительного холдинга ЛСР Максима Соколова. Сообщалось, что якобы под него будет создана новая должность «первого вице-губернатора».

По информации ЗАКС.Ру, Соколов действительно станет вице-губернатором. Однако едва ли в городском правительстве появится должность «первого среди равных», во всяком случае формально. Ожидается, что нового члена правительства представят до середины декабря.

До свидания, кризис-менеджер

Еще совсем недавно, во время отпуска Беглова, Совершаева исполняла обязанности главы города. В общественном сознании она воспринималась как правая рука градоначальника, часть тандема, который у них с Бегловым сложился еще во времена полпредства. Тем не менее, ряд политических экспертов считает, что в уходе чиновницы нет ничего необычного.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что задача Совершаевой в Смольном в первую очередь и заключалась в проведении губернаторских выборов. После того как итоги были подведены, перед ней открылись все дороги, считает эксперт.

- Любовь Павловна курировала внутреннюю политику в СЗФО, а основным событием СЗФО в этом сезоне были выборы губернатора Петербурга. Курировать избирательный процесс, держать руку на пульсе, координировать действия всех заинтересованных структур было удобнее из правительства Петербурга, а не из Дома на набережной. Она полностью отвечала за то, чтобы кампания состоялась легитимно, информационно открыто, чтобы выборы прошли, и результаты их были признаны. Этот проект реализован. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Завершив этот проект, можно смотреть в других направлениях, - прокомментировал Солонников ЗАКС.Ру.

С ним согласен депутат областного парламента Ломов:

- Вице-губернатор – это ежедневная, кропотливая работа, а Любовь Павловна – это топ-менеджер, кризис-менеджер. Сделав свое дело, она перейдет в полпредство, а может и в федеральные органы власти. Разговоры о том, что она метит на место Александра Юрьевича [Дрозденко] не состоятельны. Он хорошо себя зарекомендовал.

Не видят Совершаеву в губернаторском кресле и другие политологи. Солонников считает, что идти ей пока просто некуда. В Северо-Западном округе в 2020 году будут выбирать глав Архангельской и Ленинградской областей. В первом регионе о намерении переизбираться заявил действующий губернатор Игорь Орлов, а работой руководителя Ленобласти Александра Дрозденко федеральные власти довольны, отметил эксперт. Доцент СПбГУ Конфисахор, в свою очередь, заметил, что при губернаторских амбициях логичнее было бы держаться за свою прежнюю должность:

- Одно дело работать в правительстве, а тем более первым замом. Это значит набираться опыта, смотреть на специфику работы губернатора, строить отношения с бизнес-структурами и горожанами. Другое дело – из полпредства за этим наблюдать. Думаю, что для ее портфолио была бы более значима работа вице-губернатора. Человек из первого зама дорос до того, чтобы самому возглавить регион – это выглядит логично.

Очередное заседание правительства Петербурга намечено на 26 ноября. Скорее всего, оно будет последним для Совершаевой. Однако в пресс-службе регионального парламента ЗАКС.Ру сообщили, что даты представлений кандидатов на должность вице-губернаторов фракциям пока неизвестны.

Сергей Еремеев

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