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9:26

Защитницу Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на протестном митинге

фото ЗакС политика Защитницу Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на протестном митинге

Жительницу Архангельска, выступающую против свалки на Шиесе, Анну Вешкурцеву суд оштрафовал на 2 тысячи рублей за пение гимна во время протестного митинга 22 сентября. Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции.

В материалах дела указано, в каких случаях допускается самовольно исполнять гимн России. Это, например, инаугурация президента или глав органов местного самоуправления, начало заседания Совфеда, подъем флага, праздник или спортивное мероприятие.

"Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ (Нарушение порядка официального использования госсимволов РФ)", - так выглядит приговор судьи.

Между тем, на судебное заседание активистка не пришла, дело было рассмотрено без неё.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.

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12:19    
9:54 И то, и другое - "репертуар" не для митинга в современной России. Сегодня, скорее, будет что-то вроде "Заколотите подвал..." группы "Телевизор".

9:54    
Правильно сделали. Нехер петь путинские лживые куплеты.
В следующий раз будешь петь Интернационал или Варшавянку.

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