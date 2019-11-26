Путин и Зеленский по телефону обсудили газ и пропавшую с возвращенных кораблей сантехнику

Украинский и российский лидеры Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонную дискуссию накануне, 25 ноября, вечером и побеседовали о насущных проблемах двух стран.

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии грядущей в Париже встречи, которая пройдет 9 декабря.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года", - уведомляет пресс-служба Кремля.

В свою очередь Зеленский, как известили в Facebook украинского президента, попросил Путина вернуть всё вооружение, оборудование (в частности - сантехнику) и документы с переданных Киеву кораблей, захваченных в Керченском проливе.

На прошлой неделе, напомним, все военные суда были возвращены на родину. Однако у украинской стороны возникли претензии к России, так как, по словам главнокомандующего ВМС страны Игоря Воронченко, на всей боевой технике "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года.