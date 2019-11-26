ГИК выбрал нового главу ТИК №2 Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила председателя территориального избиркома №2. Решение принято на заседании 26 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Новым главой ТИК стала Лидия Рудинская. ГИК включил ее в состав избиркома также на заседании 26 ноября. Кандидатуру Рудинской предложило петербургское отделение партии «Родина». Как сообщила член ГИК Алла Егорова, с 2016 года Рудинская работала в ТИК №5. До этого она состояла в избирательной комиссии муниципального образования «Солнечное» и различных участковых избиркомах, уточнила Егорова. София Саттарова Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен