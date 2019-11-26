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10:26

Экс-фигурант "московского дела" Абаничев хочет через суд добиться реабилитации

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Абаничев хочет через суд добиться реабилитации

Бывший фигурант "московского дела" Сергей Абаничев, которого обвиняли в участии в массовых беспорядках и насилии над полицейскими, обратился в суд с иском о реабилитации, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Абаничев пробыл в СИЗО месяц, однако после был отпущен ввиду недостаточности доказательств его причастности к инкриминируемым деяниям.

Мужчина хочет добиться компенсации морального время. Приемлемой он считает сумму в размере 500 тысяч рублей.

Накануне аналогичный иск о незаконном уголовном преследовании подал и другой экс-фигурант "московского дела", волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.

"Алексей Миняйло просит у Министерства финансов России 1,5 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием", - уточнил Чиков.

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