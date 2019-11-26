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10:35

Горизбирком продлил срок приёма заявлений на вступление в ИКМО «Коломяги»

фото ЗакС политика Горизбирком продлил срок приёма заявлений на вступление в ИКМО «Коломяги»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия увеличила срок приёма предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии муниципального образования «Коломяги» до 29 ноября. Решение принято на заседании 26 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Алла Егорова сообщила, что пока не поступило ни одного предложения. Если это повторится, то срок снова увеличат, уточнила Егорова.

- Но если у нас никто не захочет работать, учитывая, что данное ИКМО в суде [по расформированию], то будем дальше продлевать приём предложений, - пояснила член ГИК.

Ее коллега Олег Зацепа добавил, что если сейчас назначить члена ИКМО, а суд решит расформировать муниципальный избирком, то новый член тоже прекратит свои полномочия.

- Полномочий лишатся все: и правые, и виноватые. Просто в отношении правых принимается отдельное указание о том, что они не подвергаются поражению в правах. Должно приниматься, - сообщил Зацепа.

Напомним, ГИК подал иск к ИКМО «Коломяги» о расформировании муниципальной комиссии. Причина - не выполнение решений Горизбиркома, принятых по жалобам о бездействии ИКМО. Второе заседание суда назначено на вечер 26 ноября. 

Аналогичные иски ГИК подал ещё к трём муниципальным комиссиям: «Сергиевское», «Екатерингофский» и «Семёновский». Последнюю комиссию суд расформировал 22 ноября.

София Саттарова

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