18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:16

"Левада": Подавляющее большинство молодых россиян хотят уехать из страны

фото ЗакС политика "Левада": Подавляющее большинство молодых россиян хотят уехать из страны

Большая часть (53%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают эмигрировать из страны: данный показатель достиг максимальной отметки начиная с 2009 года, делится The Bell.

"Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны - и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве", - пояснил социолог Степан Гончаров.

Среднее число потенциальных эмигрантов базируется на отметке в 21%. Примечательно, но среди обеспеченных граждан этот показатель выше - 28%.

Среди наиболее популярных причин для отъезда - неуверенность за будущее детей, нестабильная экономическая составляющая, недовольство политической обстановкой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:21    
Очередное передергивание.
Кто-нибудь оригинал исследования читал?
Вопрос: Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное место жительство?
Ответы: да - 8%, скорее да - 13%, нет - 57%, скорее нет - 20%.
И вот из этих 21% хотящих переехать, доля молодых людей от 15 до 24 лет и составляет 53%.
Это раз.
И два - есть ложь, есть большая ложь, есть прогноз погоды и есть выводы социологов.
По данным Росстата, на 01.01.2019 года общая численность населения составила 146 781 096 человек.
21% от этого числа – 30 824 030 человек, которые хотят переехать.
Из них 53% - молодые люди от 18 до 24 лет. В абсолютных цифрах это 16 336 735 человек.
По данным Росстата на 01.01.2019 года численность населения РФ в возрасте от 18 до 24 лет - 9 788 495 человек.
Читайте первоисточники, сопоставляйте данные.
В том же исследовании "Левады" сказано, что 78% населения никогда не думали даже о том, чтобы уехать на ПМЖ за границу.

12:28    
12.08
Да, голова у вас только для одного - жевать.

12:27    
12:08 Прям счас... Эти новограждане РФ так же будут валить, как и все остальные способные к переезду, как только осмыслят куда попали. В Крыму уже отрезвление приходит к людям. Нет, в Украину они не вернутся, но и в нынешней путинской России - те, кто сможет, тоже не долго задержатся.

12:08    
12:01. Да, но стоит только в дружную семью народов России принять ДНР и ЛНР(3,5миллиона человек), так российская демографическая проблема по численности населения будет решена!!! А если ещё Ю.Осетию, Абхазию, Приднестровье и тд....

12:01    
11:49 Россию ждет "демографическая яма" к 2025 году: к этому времени снизится число женщин репродуктивного возраста, а соответственно, и новорожденных. Снижение составит не менее 40% по сравнению с 2012-м. Кроме того, к 2025 году ожидается сокращение численности экономически активного населения на 10 млн. Если к этому добавиться и массовая эмиграция молодёжи, то можно ожидать экономической катастрофы. Курс Путина и "едроссов" ведёт Россию в пропасть.

11:57    
11.49
Психических заболеваний нет. Просто дурак.

11:49    
Кто не хочет жить в России, то пусть валят! Им на смену только в этом году придут 400 тысяч иммигрантов, тех, кто любит Россию! Только с Украины под 250 тысяч!

11:41    
11.21
Вы такой активный только на диване? Хоть руку меняйте.
Зато в России воруют больше. Вы из этих?

11:21    
В основном из России собрались эмигрировать пассивные гомосеки, так как в Европе больше платят!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:12 Минюст отказался предоставлять документы об иностранном спонсировании ФБК

13:07 Петербургское метро будет работать всю новогоднюю ночь

12:50 Петербуржцам временно запретили выходить на лед

12:46 Петербургский Комздрав пообещал расширить перечень бесплатных лекарств

12:36 Прокуратура отметила возбуждение дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

12:21 Быков отметил своеобразие доброты, демонстрируемой российской властью   2

12:07 Силовики обрушились с обысками на члена "Партии перемен" Вихареву, изъяв у нее телефон и книгу Немцова   1

11:52 Кадыров позвал на помощь СМИ для защиты Чечни от дискредитации

11:36 Экс-главу Коми Гайзера увезли в больницу из СИЗО "Лефортово"

11:25 Ройзман: Кремль перестал делать вид, что ему нужны какие-то партии   5

11:16 "Левада": Подавляющее большинство молодых россиян хотят уехать из страны   9

10:55 На "Горьковской" за 27 млн рублей поменяли турникеты

10:35 Муниципал: Горизбирком продлил срок приёма заявлений на вступление в ИКМО «Коломяги»

10:26 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев хочет через суд добиться реабилитации

10:15 ГИК выбрал нового главу ТИК №2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru