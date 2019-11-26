"Левада": Подавляющее большинство молодых россиян хотят уехать из страны

Большая часть (53%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают эмигрировать из страны: данный показатель достиг максимальной отметки начиная с 2009 года, делится The Bell.

"Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны - и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве", - пояснил социолог Степан Гончаров.

Среднее число потенциальных эмигрантов базируется на отметке в 21%. Примечательно, но среди обеспеченных граждан этот показатель выше - 28%.

Среди наиболее популярных причин для отъезда - неуверенность за будущее детей, нестабильная экономическая составляющая, недовольство политической обстановкой.