Ройзман: Кремль перестал делать вид, что ему нужны какие-то партии

Политик Евгений Ройзман прокомментировал давление на коллегу Дмитрия Гудкова и его незарегистрированную Партию перемен, от которой в случае регистрации бывший екатеринбургский мэр ранее рассматривал возможность выдвижения в Госдуму. По мнению Ройзмана, выборы в московский парламент и сопутствующие им протесты нынешнего лета стали своего рода водоразделом для власти, и теперь ей, кроме себя самой, в политике никто не требуется даже для проформы и скорее опасен - "как бы чего не вышло". Иными словами, в президентской администрации "перестали делать вид", что ей нужны партии, и это, утверждает экс-мэр, касается как системных, так и несистемных политических организаций - кроме "Единой России", чей съезд прошел в минувший уик-энд.

"Председатель партии говорит: «А те, кто стесняется «Единой России», нам с ними не по пути». Так вам не по пути вообще ни с кем, потому что от «Единой России» на этих выборах не шел никто. Все шли самовыдвиженцами. Понимают, что «Единая Россия» — это такая гиря на ногах. И, по сути, если перевести на русский высказывание Медведева, то это звучит так: если у кого-то еще есть совесть, то нам с вами не по пути", - поделился он впечатлениями в эфире "Эха Москвы".

Несмотря на это, Ройзман считает, что партию власти изо всех сил пытаются "надуть", усилить, и будут делать это дальше. Он же, со своей стороны, все больше склоняется к самовыдвижению на выборах 2021 года.