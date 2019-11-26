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11:25

Ройзман: Кремль перестал делать вид, что ему нужны какие-то партии

фото ЗакС политика Ройзман: Кремль перестал делать вид, что ему нужны какие-то партии

Политик Евгений Ройзман прокомментировал давление на коллегу Дмитрия Гудкова и его незарегистрированную Партию перемен, от которой в случае регистрации бывший екатеринбургский мэр ранее рассматривал возможность выдвижения в Госдуму. По мнению Ройзмана, выборы в московский парламент и сопутствующие им протесты нынешнего лета стали своего рода водоразделом для власти, и теперь ей, кроме себя самой, в политике никто не требуется даже для проформы и скорее опасен - "как бы чего не вышло". Иными словами, в президентской администрации "перестали делать вид", что ей нужны партии, и это, утверждает экс-мэр, касается как системных, так и несистемных политических организаций - кроме "Единой России", чей съезд прошел в минувший уик-энд.

"Председатель партии говорит: «А те, кто стесняется «Единой России», нам с ними не по пути». Так вам не по пути вообще ни с кем, потому что от «Единой России» на этих выборах не шел никто. Все шли самовыдвиженцами. Понимают, что «Единая Россия» — это такая гиря на ногах. И, по сути, если перевести на русский высказывание Медведева, то это звучит так: если у кого-то еще есть совесть, то нам с вами не по пути", - поделился он впечатлениями в эфире "Эха Москвы".

Несмотря на это, Ройзман считает, что партию власти изо всех сил пытаются "надуть", усилить, и будут делать это дальше. Он же, со своей стороны, все больше склоняется к самовыдвижению на выборах 2021 года.

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13:01    
12:33 Даже если все пригожинские тролли по 24 часа в сутки будут строчить про "бездоказательное повторение слова"фальсификация"", факты останутся фактами. Почти на всех выборах, организованных путинской "вертикалью", статистический анализ голосований показывает постоянное отклонение от нормального распределения в пользу провластных кандидатов и списков едросов. Математику не обманешь.

12:33   Бордунов  
Тупое бездоказательное повторение слова"фальсификация" говорит только о сломе машинки в голове говорящего. Все явные случаи вранья пресекаются властью. Пример - подписи покойников у гадёнышей из "оппозиции".

12:28   Бордунов  
Никак жид не успокоится. Понравилось у кормушки.

12:05    
11:43 А если "машинка фальсификаций" сломается?

11:43    
Уверен, что на выборах в ГД в 2021 году победит "ЕР" с хорошим преимуществом - более 50% депутатов!

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