Экс-главу Коми Гайзера увезли в больницу из СИЗО "Лефортово"

Бывшего руководителя республики Коми Вячеслава Гайзера госпитализировали из столичного следственного изолятора "Лефортово", поделился с ТАСС источник, близкий к правоохранительным структурам.

Состояние экс-чиновника удовлетворительное. В кратчайшие сроки его после изучения состояния здоровья отправят обратно в "Лефортово".

Адвокат Гайзера информацию о плохом самочувствии своего подзащитного не подтвердила.

Гайзера приговорили к 11 годам колонии в июне, признав виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей.

Дело в отношении Гайзера завели в 2015 году. Ему, как и его подельникам, вменили попытку завладеть госимуществом. Ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей.