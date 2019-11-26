Кадыров позвал на помощь СМИ для защиты Чечни от дискредитации

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с публичным заявлением, в котором выразил обеспокоенность кажущимся ему стремлением неких сторонних сил очернить репутацию его региона и посеять смуту. Защитить и оградить от этого он призвал журналистов, заметив, что сейчас на них лежит исключительная ответственность.

"Проиграв в открытой войне, развязанной международным терроризмом и его покровителями против Чечни и всей России, западные спецслужбы выбрали новый метод провокаций, лжи, клеветы. Их цель внести раздор в наше общество, стравить друг с другом", - гласит новый пост Кадырова "ВКонтакте".

Кроме журналистов, по его словам, ему есть на что положиться: на "Коран, Сунну, шариат, тарикат, традиции, обычаю, конституцию, сплочение нации". Чеченский руководитель напомнил, что на то же самое опирался его убитый пятнадцать лет назад отец.