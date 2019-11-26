Силовики обрушились с обысками на члена "Партии перемен" Вихареву, изъяв у нее телефон и книгу Немцова

К члену основанной политиком Дмитрием Гудковым "Партии перемен", столичной активистке Эльвире Вихаревой на прошлой неделе дважды ночью приходили с обысками представители силовых структур, поделилась она сама со Znak.com.

"Около 4 часов 40 минут [с понедельника на вторник] ко мне постучали силовики, я сдуру им открыла. В квартиру ворвались шесть человек: кто-то был в форме, кто-то нет. Они обыскали мою квартиру, вели себя очень нагло, зачем-то пнули мою маленькую собаку", - сообщила Вихарева.

В ходе обыска у девушки изъяли старый мобильный телефон и книгу Бориса Немцова.

"Какова была причина и цель обыска, мне не ясно до сих пор, потому что протокол следственных действий мне никто не оставил. Я просила неоднократно дать мне возможность хотя бы позвонить адвокату. На что мне было сказано: "Мы, что, вас ждать тут будем?", - сетует Вихарева.

После этого она на некоторое время уехала из собственной квартиры, однако, вернувшись спустя пару дней, девушку вновь ждал "сюрприз".

"Буквально через час ко мне в квартиру снова стали ломиться силовики, я видела, что под окнами стоят две машины. Одна машина полиции, вторая тоже кого-то из силовиков. Дверь я открывать не стала, потому что причину обысков мне снова никто не объяснял", - пояснила Вихарева.

Ранее, напомним, соратница Гудкова уже становилась объектом нетривиального внимания правоохранителей: например, в октябре ей пытались вручить повестку о недопустимости организации акции, заявителем которой она даже не являлась.