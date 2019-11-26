Быков отметил своеобразие доброты, демонстрируемой российской властью

Недавний совет петербургских политтехнологов, согласно которому отечественной власти стоит начать проявлять больше доброты и ограничить применение силы, препарировал публицист Дмитрий Быков. Он предположил, что нынешнее положение вещей вполне может выглядить как торжество доброты - зависит от угла зрения. К тому же, добавил он, в контексте достаточно жестоких правителей прошлого нынешняя власть, что несомненно для него, выглядет добродетельной. Она даже репрессирует "для нашего спасения", просто не все россияне трактуют это так.

"Мы к Украине добры, потому что лучше её знаем, что для неё благо; мы добры к Европе, с которой строим «Северный поток», да и к собственному обывателю добры, чего там? С точки зрения этого самого обывателя, Россия постоянно проявляет добрую волю; больше того — с самим этим обывателем она крайне ласкова. Путин его искренне любит. 19 декабря проведёт с ним очередной сеанс массовой любви", - иронично рассудил он в новой колонке в "Собеседнике".

В итоге, продолжая парадоксальную логику, Быков пришел к выводу, что президенту и его команде не нужно прислушиваться к фонду "Петербургская политика": в нынешней ситуации излишняя доброта к населению станет проявлением слабости.