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12:21

Быков отметил своеобразие доброты, демонстрируемой российской властью

фото ЗакС политика Быков отметил своеобразие доброты, демонстрируемой российской властью

Недавний совет петербургских политтехнологов, согласно которому отечественной власти стоит начать проявлять больше доброты и ограничить применение силы, препарировал публицист Дмитрий Быков. Он предположил, что нынешнее положение вещей вполне может выглядить как торжество доброты - зависит от угла зрения. К тому же, добавил он, в контексте достаточно жестоких правителей прошлого нынешняя власть, что несомненно для него, выглядет добродетельной. Она даже репрессирует "для нашего спасения", просто не все россияне трактуют это так.

"Мы к Украине добры, потому что лучше её знаем, что для неё благо; мы добры к Европе, с которой строим «Северный поток», да и к собственному обывателю добры, чего там? С точки зрения этого самого обывателя, Россия постоянно проявляет добрую волю; больше того — с самим этим обывателем она крайне ласкова. Путин его искренне любит. 19 декабря проведёт с ним очередной сеанс массовой любви", - иронично рассудил он в новой колонке в "Собеседнике".

В итоге, продолжая парадоксальную логику, Быков пришел к выводу, что президенту и его команде не нужно прислушиваться к фонду "Петербургская политика": в нынешней ситуации излишняя доброта к населению станет проявлением слабости.

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13:12    
Легко очень выглядеть добрым
На фоне лихих девяностых,
Когда весь народ был обобран.
И трезвым, конечно же, просто
На фоне кремлевских загулов,
Когда уже пили без тостов,
И царь уж не делал посулов.

13:12    
Ничего удивительного. В стране поощряется откровенный садизм в отношениях "власть-общество" , а у людей с БДСМ-отклонениями понимание "доброты" может быть весьма оригинальным.

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