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12:36

Прокуратура отметила возбуждение дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

фото ЗакС политика Прокуратура отметила возбуждение дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

Столичная прокуратура решила отменить постановление о возбуждении уголовного делопроизводства в отношении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), передает "Коммерсант".

В деле также фигурирует врио главы управления РАР по ЦФО Сергей Пальцев и руководитель отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Изначально, пишет "Коммерсант", ходатайство СК о заключении Голосной под стражу хотели рассмотреть 23 ноября, однако суд затянул процесс на трое суток, продлив на это время срок задержания подозреваемой.

Намерение прокуратуры отменить дело будет обжаловано.

Напомним, как считают следователи, Голосная была осведомлена, что промышленное оборудование пивоваренной компании ООО "Альфа Групп" для фиксации и передачи данных об объемах производства в Единой государственной автоматической системе учета алкогольной и спиртосодержащей продукции не соответствует необходимым стандартам и не может быть опломбировано, однако несмотря на это она наказала свои подчиненным подготовить обратное заключение. Те, в свою очередь, "из карьеризма и желания выслужиться" выполнили указание Голосной. В итоге компания получила возможность недоплатить налогов на 58 млн рублей.

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