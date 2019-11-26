Петербуржцам временно запретили выходить на лед

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее горожанам выходить на лед до 15 января, говорится на правительственном сайте. К середине января, по прогнозам метеорологов, лед на водных поверхностях должен окрепнуть.

Чиновники запланировали специальные инспекции, в ходе которых будут следить за соблюдением временной нормы. Отмечается, что пренебрежение запретом таит наиболее серьезную угрозу для детей.

"Основная цель рейдов – предотвращение выхода людей на неокрепший лед и разъяснение гражданам правил безопасности", - пояснила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аршинова.

Нарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей.

В прошлом году аналогичное постановление тоже вышло 26 ноября.

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