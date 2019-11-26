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12:50

Петербуржцам временно запретили выходить на лед

фото ЗакС политика Петербуржцам временно запретили выходить на лед

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее горожанам выходить на лед до 15 января, говорится на правительственном сайте. К середине января, по прогнозам метеорологов, лед на водных поверхностях должен окрепнуть.

Чиновники запланировали специальные инспекции, в ходе которых будут следить за соблюдением временной нормы. Отмечается, что пренебрежение запретом таит наиболее серьезную угрозу для детей.

"Основная цель рейдов – предотвращение выхода людей на неокрепший лед и разъяснение гражданам правил безопасности", - пояснила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аршинова.

Нарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей.

В прошлом году аналогичное постановление тоже вышло 26 ноября. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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