Петербургский Комздрав пообещал расширить перечень бесплатных лекарств

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых в Петербурге бесплатно, в 2020 году предлагается увеличить с 671 до 701 наименования, сообщил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец на заседании регионального правительства 26 ноября.

Также, по словам Лисовца, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год, впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках программы обязательного медицинского страхования. Речь идет, в частности, о компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом исследовании сердечно-сосудистой системы, эндоскопическом диагностическом исследовании.

В перечень реализаторов программы включено 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев