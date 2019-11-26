18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:46

Петербургский Комздрав пообещал расширить перечень бесплатных лекарств

фото ЗакС политика Петербургский Комздрав пообещал расширить перечень бесплатных лекарств

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых в Петербурге бесплатно, в 2020 году предлагается увеличить с 671 до 701 наименования, сообщил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец на заседании регионального правительства 26 ноября.

Также, по словам Лисовца, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год, впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках программы обязательного медицинского страхования. Речь идет, в частности, о компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом исследовании сердечно-сосудистой системы, эндоскопическом диагностическом исследовании.

В перечень реализаторов программы включено 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:12 Минюст отказался предоставлять документы об иностранном спонсировании ФБК

13:07 Петербургское метро будет работать всю новогоднюю ночь

12:50 Петербуржцам временно запретили выходить на лед

12:46 Петербургский Комздрав пообещал расширить перечень бесплатных лекарств

12:36 Прокуратура отметила возбуждение дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

12:21 Быков отметил своеобразие доброты, демонстрируемой российской властью   2

12:07 Силовики обрушились с обысками на члена "Партии перемен" Вихареву, изъяв у нее телефон и книгу Немцова   1

11:52 Кадыров позвал на помощь СМИ для защиты Чечни от дискредитации

11:36 Экс-главу Коми Гайзера увезли в больницу из СИЗО "Лефортово"

11:25 Ройзман: Кремль перестал делать вид, что ему нужны какие-то партии   5

11:16 "Левада": Подавляющее большинство молодых россиян хотят уехать из страны   8

10:55 На "Горьковской" за 27 млн рублей поменяли турникеты

10:35 Муниципал: Горизбирком продлил срок приёма заявлений на вступление в ИКМО «Коломяги»

10:26 Экс-фигурант "московского дела" Абаничев хочет через суд добиться реабилитации

10:15 ГИК выбрал нового главу ТИК №2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru