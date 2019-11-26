Петербургское метро будет работать всю новогоднюю ночь

Метрополитен Петербурга будет работать всю ночь на 1 января, а также в рождественскую ночь с 6 на 7 января, сообщил первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко на заседании городского правительства 26 ноября.

Работа наземного транспорта, по его словам, будет организована с учетом ночной работы метрополитена. Воронко также объявил, что движение по Невскому проспекту 31 декабря будет перекрыто с 21-00.

Гуляния в новогоднюю ночь в Петербурге продлятся с 23-00 до 04-00 утра. Праздничные площадки появятся во всех районах. В центре города массовые гуляния запланированы у Гостиного двора, на Малой Конюшенной улице и Дворцовой площади.

Сергей Еремеев