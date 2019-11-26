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13:12

Минюст отказался предоставлять документы об иностранном спонсировании ФБК

фото ЗакС политика Минюст отказался предоставлять документы об иностранном спонсировании ФБК

Министерство юстиции отказалось показывать оппозиционерам документы об иностранном спонсировании Фонда борьбы с коррупцией, уточнив, что данная информация находится под грифом "Для служебного пользования", уведомил "МБХ медиа" директора ФБК Иван Жданов.

Он считает, что данное действо Минюста противозаконно, так как в случае, если в отношении НКО или физлица ведется производство о признании иноагентом, то они имеют полноценное право знать, за какие платежи им присваивается данный статус.

"Должны быть доказательства, платежи какие-то. Минюст нам отказывается их предоставить. Есть какие-то платежки, за которые Фонд борьбы с коррупцией признали иностранным агентом. Мне кажется, что у них их нет. Им просто кто-то сказал, что ФБК перевели иностранные деньги, а сами они не знают, правда это или нет", - полагает Жданов.

Отказ предъявлять запрашиваемую информацию будет оспорен в суде.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов 9 октября, после того как при проверке нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым "иностранным спонсором" оказался испанец Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени они уже были почти месяц заблокированы по делу об отмывании денег. Журналистам удалось выйти на Роберто Монду и побеседовать с ним, однако перевод в размере 138 тысяч рублей он объяснить не смог.

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