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13:32

Супруга Пескова станет Золушкой для петербургских младшеклассников

фото ЗакС политика Супруга Пескова станет Золушкой для петербургских младшеклассников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, приходящаяся женой пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, будет участвовать в главном новогоднем спектакле для петербургских школьников, сообщил первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко на заседании городского правительства 26 ноября.

Навка сыграет Золушку. Другим исполнителем этой роли станет олимпийская чемпионка Елена Бережная. В роли принцев выступят фигуристы Александр Смирнов и Петр Чернышов. Чернышов также выступит постановщиком.

Все 22 сказочных представления с участием Навки и Бережной пройдут в Ледовом дворце с 25 по 30 декабря. 

Зрителями должны стать 228 352 школьника 1-4 классов.

Отметим, Навка участвуют в главном новогоднем представлении Петербурга второй год подряд.

Сергей Еремеев

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17:54    
16:56, да симпатичная женщина, стройная, приветливая. Ей бы еще мужа достойного...

16:56    
Дети испугаются, надо на лицо золы побольше, а то этакий крокодил заявится...

15:36    
Совсем плохо с денежками у Песковых стало.
Нафке приходится подрабатывать по детсадам и школам.
Но от такой Золушки деточки писаться по ночам станут.

14:39    
а чо НЕ ПЕРЕЗРЕЛОЙ ТЫКВОЙ?

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