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13:51

Беглов "смотрел в прямом эфире через камеру" пикет уволенной за инвалидность санитарки

фото ЗакС политика Беглов "смотрел в прямом эфире через камеру" пикет уволенной за инвалидность санитарки

Городской глава Александр Беглов наслышан о проблемах жителей города: по его собственному уверению, не так давно он смотрел на ТВ акцию протеста на Дворцовой площади. Протест, напомним, выражался в желании уволенной санитарки привлечь внимание к её проблеме.

"Я смотрю, есть некоторые обращения от младшего медицинского персонала, что идут сокращения, чтобы выполнить национальный проект. На Дворцовую площадь даже с плакатом вышли, я смотрел в прямом [эфире] через камеру", - поделился наблюдениями Беглов во время заседания правительства.

Однако глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец поспешил прояснить ситуацию, сообщив что проблемы сокращения младшего медперсонала в Северной столице нет, а на площади пикетировала санитарка, скрывшая факт наличия у неё инвалидности.

"Когда это было обнаружено, ей был предложен вариант трудоустройства с учетом имеющихся ограничений. Но она осознанно пошла на конфликт, отказалась от трудоустройства, чтобы продемонстрировать эту ситуацию", - уверил губернатора Лисовец.

Санитарка Елена Корнева, имеющая третью группу инвалидности, вышла в пикет на Дворцовую 15 ноября, после того, как парой дней ранее её уволили из онкологического диспансера, где она работала на протяжении нескольких лет. Руководство медучреждения, увольняя Корневу, сослалось на якобы найденную в законодательстве рекомендацию, согласно которой людям с инвалидностью не рекомендуется трудиться на посту санитаров. При этом о инвалидности Корневой в диспансере знали, так как получила она её после того, как перенесла рак, который лечила именно в этом заведении.


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