Лидер "Христианского государства" избежал уголовного наказания за угрозы кинотеатрам

Лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину удалось избежать уголовного преследования: областной суд Липецка освободил его от наказания в зале суда, передает РИА "Новости".

Суд признал Калинина виновным по ч. 1 ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и приговорил его к году лишения свободы в колонии строгого режима, однако несмотря на это мужчине было зачтено проведенное под стражей во время следствия, в связи с чем он - ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности - и был освобожден прямо во время заседания. Кроме того, представитель суда отметил, что по статье о возбуждении ненависти или вражды, по которой также проходил Калинин, дело было прекращено в связи с декриминализацией данной статьи.

Калинин был арестован осенью 2017 года по делу о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". В конце января того же года "Христианское государство" распространило обращение, манифестировав, что за всякое положительное указание на фильм будут предприняты "радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием".

После Калинина освободили из-под стражи по истечении срока ареста, избрав ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

После того, как христианский активист попал в поле зрения СМИ, выснилось, что он был судим за убийство своей соседки и разбой. После он провел 8,5 лет в норильской колонии строгого режима.