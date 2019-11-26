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14:17

Лидер "Христианского государства" избежал уголовного наказания за угрозы кинотеатрам

фото ЗакС политика Лидер "Христианского государства" избежал уголовного наказания за угрозы кинотеатрам

Лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину удалось избежать уголовного преследования: областной суд Липецка освободил его от наказания в зале суда, передает РИА "Новости".

Суд признал Калинина виновным по ч. 1 ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и приговорил его к году лишения свободы в колонии строгого режима, однако несмотря на это мужчине было зачтено проведенное под стражей во время следствия, в связи с чем он - ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности - и был освобожден прямо во время заседания. Кроме того, представитель суда отметил, что по статье о возбуждении ненависти или вражды, по которой также проходил Калинин, дело было прекращено в связи с декриминализацией данной статьи.

Калинин был арестован осенью 2017 года по делу о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". В конце января того же года "Христианское государство" распространило обращение, манифестировав, что за всякое положительное указание на фильм будут предприняты "радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием".

После Калинина освободили из-под стражи по истечении срока ареста, избрав ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде. 

После того, как христианский активист попал в поле зрения СМИ, выснилось, что он был судим за убийство своей соседки и разбой. После он провел 8,5 лет в норильской колонии строгого режима.

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17:24    
Очень показательная организация.   Каковы же рядовые члены этого "христианского государства", если её лидер убийца и разбойник?

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