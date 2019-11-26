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14:23

С "навальнистами" в муниципальных советах Вишневскому "совершенно нормально работается"

фото ЗакС политика С "навальнистами" в муниципальных советах Вишневскому "совершенно нормально работается"

Лидер "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский рассказал о том, каково ему и его коллегам союзничать и кооперироваться в муниципальных советах с представителями других политических и общественных движений. Не всегда находивший раньше общий язык со сторонниками Алексея Навального, он отметил, что после выборов 8 сентября на уровне местного самоуправления существенных противоречий между двумя сторонами не возникает.

"Большей частью с ними работается совершенно нормально, там какие-то редчайшие есть исключения, но в целом мы совершенно нормально с ними взаимодействуем - там, где, скажем, наших депутатов нет, а они есть", - произнес он в эфире "Эха Петербурга".

Рассуждая о подобных тактических союзах, он посетовал, что избравшиеся гражданские активисты в МО «Смольнинское», как правило, голосуют так же, как и единороссы, в то время как он желал бы видеть их на своей и "навальнинской" стороне для более весомого представительства.

Что касается самих "яблочников", то Вишневский доволен ситуацией в совете МО «Владимирский округ» и иначе, как к "безобразию" не может относиться к происходящему в совете МО «Литейный округ», где не могут избрать нового главу из-за манипуляций с уставом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:14    
Депутат Вишневский готов работать хоть с Навальным, хоть с Марксом, хоть с чертом! Главное,чтобы кресло законодателя и деньги в полном объеме платили!!!

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