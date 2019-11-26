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14:17

Мундепы предложили снизить «муниципальный фильтр» в Петербурге до 6%

фото ЗакС политика Мундепы предложили снизить «муниципальный фильтр» в Петербурге до 6%

Депутаты муниципального образования «Гавань» намерены выступить с законодательной инициативной о снижении «муниципального фильтра» с 10% до 6%. Об этом ЗАКС.Ру сообщила глава совета МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

По ее словам, мундепы проговаривали эту идею ещё во время предвыборной кампании. После прохождения в совет депутаты намерены принять решение об инициативе на своем заседании, уточнила глава МО.

- Завтра ближайшее заседание – второе чтение бюджета. Я сейчас в раздумье, включить это в завтрашнюю повестку или провести экстренное совещание на следующий день, - рассказала Вавилина.

Согласно действующему федеральному законодательству, для выдвижения на должность губернатора необходимо собрать подписи 5-10% муниципальных депутатов. В Петербурге действует самый высокий порог – 10%. При этом, автографы должны предоставить мундепы не менее чем из 75% округов (83 МО). 

Вавилина пояснила, что сделать «мунфильтр» в 5% в городе не получится – недостаточное количество депутатов. Поэтому предлагается снизить его до 6%, сказала муниципальный депутат. Она добавила, что инициативу поддерживает Ассоциация независимых муниципальных депутатов.

- Это перекликается с повесткой независимых муниципальных депутатов, которые поддержат нас в этом плане акциями и так далее, и тому подобное. Просто выйти с инициативой у нас недостаточно – надо обязательно визуализировать, - считает Вавилина.

Она уточнила, что в Петербурге сейчас принято поддерживать все действия различными акциями: пикетами, флешмобами и аналогичными мероприятиями. Такая поддержка инициативе будет нужна, уверена мундеп.

Напомним, в апреле 2019 года снизить «муниципальный фильтр» предложила фракция ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга. Соответствующие законопроекты подготовил бывший тогда депутатом ЗакСа Олег Капитанов. Он предложил снизить порог до 6%. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров в мае обещал рассмотреть законопроект в ближайшее время. При этом, документ всё ещё находится на стадии первого чтения.

В 2018 году с такой же инициативой выступили представители КПРФ, их документ не поддержали в ЗакСе. Отменить «муниципальный фильтр» предлагал и депутат от "Яблока" Борис Вишневский, но «Единая Россия» проголосовала против его законопреокта.

София Саттарова


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