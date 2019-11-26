Спустя 10 лет ЕСПЧ присудил Лимонову 19,5 тысяч евро из-за штрафа о словах про суды Лужкова

Страсбургский суд обязал Россию выплатить политику Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации из-за полученного им в 2008 году штрафа о словах про "подконтрольные" столичному мэру Юрию Лужкову суды, делится "Медиазона".

В ЕСПЧ сочли, что российский суд нарушил право Лимонова на свободу слова и выражения мыслей, которые обеспечиваются 10-й статьей Европейской конвенции. Решение было вынесено французской судебной инстанцией спустя 10 лет после начала рассмотрения: жалоба была подана писателем в июне 2008 года.

Тогда, напомним, Бабушкинский суд Москвы решил оштрафовать Лимонова на 500 тысяч рублей из-за прозвучавших в эфире "Радио Свободы" критических заметок о Лужкове. 4 апреля 2007 года литератор, возглавлявший на тот момент запрещенную ныне НБП, заявил, что "московские суды подконтрольны Лужкову", и "вообще в московских судах антилужковские решения никогда не принимались". Высказывания Лимонова касались вынесенного Тверским судом решения о запрете проведения "Марша несогласных". Спустя некоторое время НБП признали экстремистской и запретили. Позже Лужков обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и позднее дело выиграл.