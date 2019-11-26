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14:58

Казанская икона Божией матери и другие новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей

фото ЗакС политика Казанская икона Божией матери и другие новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей

337 млн рублей рублей планируется потратить на украшение Петербурга к новогодним праздникам, заявил на заседании городского правительства 26 ноября председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, впервые будет украшен Володарский мост, а также улицы в Шушарах и на Парнасе.

Зато второй год подряд в новогодние дни на купол Казанского собора будет спроецировано изображение иконы Казанской божией матери. 

Главная новогодняя елка на Дворцовой площади, как и в предыдущие годы, будет искусственной. Рябовол отметил, что к нему часто поступают обращения горожан с просьбой установить живую ель. Чиновник предложил губернатору Александру Беглову провести интернет-опрос петербуржцев по этой теме и учесть общественное мнение к следующим новогодним праздникам. Глава города ответил, что сначала  нужно разобраться с этим новым годом.

"Основной массив" в центре Петербурга планируется украсить к 1 декабря, а окончательно город засияет новогодними огнями к 20 декабря.

Присутствовавшая на заседании городского правительства Елена Драпеко призвала коллег из исполнительной власти обустроить праздничные площадки, на которых горожане, не желающие участвовать в общегородской праздничных мероприятиях, смогли бы самоорганизоваться и отпраздновать Новый год, никому не навредив. Депутат опасается, что некоторые петербуржцы будут жечь "флаеры" и оставлять после себя свалки мусора. Первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко заверил парламентария, что городские власти все предусмотрели и готовы предложить для всех отдыхающих интерактивную праздничную программу.

Сергей Еремеев


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17:19    
Икона - предмет религиозного почитания, а не часть весёлого шоу для ублажения полупьяной компании. Попы то лезут в нашу кровать с наставлениями, то позволяют такое глумление. Позор !

15:31    
За эти деньги можно содержать приличную часть городского транспорта.
То есть, наши деньги просирают на ветер, а нам поднимают плату за проезд.

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