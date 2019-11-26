Казанская икона Божией матери и другие новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей

337 млн рублей рублей планируется потратить на украшение Петербурга к новогодним праздникам, заявил на заседании городского правительства 26 ноября председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

По его словам, впервые будет украшен Володарский мост, а также улицы в Шушарах и на Парнасе.

Зато второй год подряд в новогодние дни на купол Казанского собора будет спроецировано изображение иконы Казанской божией матери.

Главная новогодняя елка на Дворцовой площади, как и в предыдущие годы, будет искусственной. Рябовол отметил, что к нему часто поступают обращения горожан с просьбой установить живую ель. Чиновник предложил губернатору Александру Беглову провести интернет-опрос петербуржцев по этой теме и учесть общественное мнение к следующим новогодним праздникам. Глава города ответил, что сначала нужно разобраться с этим новым годом.

"Основной массив" в центре Петербурга планируется украсить к 1 декабря, а окончательно город засияет новогодними огнями к 20 декабря.

Присутствовавшая на заседании городского правительства Елена Драпеко призвала коллег из исполнительной власти обустроить праздничные площадки, на которых горожане, не желающие участвовать в общегородской праздничных мероприятиях, смогли бы самоорганизоваться и отпраздновать Новый год, никому не навредив. Депутат опасается, что некоторые петербуржцы будут жечь "флаеры" и оставлять после себя свалки мусора. Первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Воронко заверил парламентария, что городские власти все предусмотрели и готовы предложить для всех отдыхающих интерактивную праздничную программу.

Сергей Еремеев

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