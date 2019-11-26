СЖ Петербурга просит Плугина проконтролировать расследование нападения на тележурналистов

Нападение на съемочную группу телеканала "Санкт-Петербурга" в одном из хостелов нашло отклик у Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Организация официально обратилась к руководителю петербургской полиции Роману Плугину с просьбой лично проконтролировать расследование инцидента.

По мнению авторов письма, произошедшее с тележурналистами они интерпретируют не только как хулиганские действия, но и как воспрепятствование профессиональной деятельности.

Эксцесс имел место 22 ноября во время съемок программы. Предположительно, напал на операторов, режиссера и корреспондента один из сотрудников хостела. До Союза журналистов в полицию обратились сами пострадавшие - по факту побоев.