В Ленобласти произошли "экологические" назначения

Два чиновника в администрации Ленинградской области получили новые должности распоряжением губернатора Александра Дрозденко, о чем сообщает пресс-служба правительства региона .

И.о. председателя комитета госэконадзора стал 38-летний Николай Борисов, в течение последних трех лет руководивший региональным управлением по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. Предшественник Борисова - Михаил Козьминых.

В свою очередь, 34-летний Алексей Пименов, бывший все это время заместителем Борисова, занял его прежнюю позицию, поднявшись, таким образом, на ступеньку в иерархии. Пока его тоже наделили статусом исполняющего обязанности.