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15:57

Шестун объявил новую голодовку

фото ЗакС политика Шестун объявил новую голодовку

Бывший глава Подмосковья Александр Шестун, время от времени объявляющий голодовки в СИЗО, начал сухую голодовку, о чем ЗАКС.Ру сообщила его жена Юлия. Таким образом он выражает категорическое несогласие со своим преследованием и преследованием других политзаключенных, в числе которых называются фигуранты так называемого "московского дела", фигуранты дела "Нового величия" (организация признана экстремистской в РФ) и дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ), карельский историк Юрий Дмитриев и аспирант МГУ Азат Мифтахов.

В поддержку Шестуна, почти полтора года содержащегося под стражей, вышли к зданию администрации президента неравнодушные люди с одиночными пикетами.

Известно, что бывший чиновник, называющий свое дело политическим и формой мести ему от силовиков, успел за время заключения физически ослабнуть. Ему инкриминируются махинации с земельными участками, с использованием служебного положения.

Экс-чиновник пробудет в изоляторе как минимум до 13 декабря. В тяжелых условиях он сумел написать автобиографическую книгу.

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17:28   Бордунов  
Сплошная показуха. Уже не интересно. Кончится как  обычно. Своё драгоценное здоровье дороже принципов и идей. Таковы  нынешние "протестанты". Клоуны -уголовники !

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