Военным, случайно запустившим боевую ракету в Крыму, присудили 31 млн рублей штрафа

Керченский военный суд постановил, что российские военнослужащие Николай Зверев и Алексей Чебанов должны выплатить 31 млн рублей штрафа на двоих за случайно запущенную в ангаре крымского аэродрома в Саках боевую ракету, передает "Коммерсант".

Мужчинам инкриминировали нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Военные изучали техсостояние ракет 1 октября 2017 года. Следователи выяснили, что Зверев и Чебанов в нарушение регламента не проверили исправность пускового механизма на авиаракете Х-29ТД, из-за чего в устройство поступил ток, который вызвал срабатывание данного механизма. Ракета выбила ворота ангара, уничтожив подспудно своего "сородича", часть стены здания и военную аппаратуру.

Изначально Минобороны хотело взыскать со своих служащих 46,5 млн рублей, однако суд снизил сумму из-за того, что после проведенных экспертиз выяснилось, что разрушен был лишь один ракетный комплекс, второй остался частично работоспособен.

По итогам разбирательства Зверев обязан будет выплатить Минобороны 15 млн рублей, а Чебанов - 16 млн. Кроме того в течение года они не смогут получить повышение, а из их дохода будет удерживаться 10% и 15% в пользу государства.