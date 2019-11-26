18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:08

Военным, случайно запустившим боевую ракету в Крыму, присудили 31 млн рублей штрафа

фото ЗакС политика Военным, случайно запустившим боевую ракету в Крыму, присудили 31 млн рублей штрафа

Керченский военный суд постановил, что российские военнослужащие Николай Зверев и Алексей Чебанов должны выплатить 31 млн рублей штрафа на двоих за случайно запущенную в ангаре крымского аэродрома в Саках боевую ракету, передает "Коммерсант".

Мужчинам инкриминировали нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Военные изучали техсостояние ракет 1 октября 2017 года. Следователи выяснили, что Зверев и Чебанов в нарушение регламента не проверили исправность пускового механизма на авиаракете Х-29ТД, из-за чего в устройство поступил ток, который вызвал срабатывание данного механизма. Ракета выбила ворота ангара, уничтожив подспудно своего "сородича", часть стены здания и военную аппаратуру.

Изначально Минобороны хотело взыскать со своих служащих 46,5 млн рублей, однако суд снизил сумму из-за того, что после проведенных экспертиз выяснилось, что разрушен был лишь один ракетный комплекс, второй остался частично работоспособен.

По итогам разбирательства Зверев обязан будет выплатить Минобороны 15 млн рублей, а Чебанов - 16 млн. Кроме того в течение года они не смогут получить повышение, а из их дохода будет удерживаться 10% и 15% в пользу государства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:56 Роскачество сравнит отечественные и зарубежные вина

17:53 "Дождь": Студент МГУ рассказал о пытках ФСБ в библиотеке вуза

17:37 Петербург впервые за год стал регионом с минимальным уровнем безработицы

17:13 КИО удалось взыскать 5 млн рублей неустойки с фирмы родственника спикера Макарова

16:59 Радзиховский находит разговоры о политической агонии ЕР преувеличенными   1

16:41 Журналистке Прокопьевой позволили разглашать детали ее уголовного дела

16:37 "Хватит нам не верить": Турчак пообещал не вмешиваться в работу правозащитного центра ЕР

16:24 Старинную подстанцию на Пискаревском могут исключить из реестра памятников

16:08 Военным, случайно запустившим боевую ракету в Крыму, присудили 31 млн рублей штрафа

15:57 Шестун объявил новую голодовку   1

15:33 В Ленобласти произошли "экологические" назначения

15:22 СЖ Петербурга просит Плугина проконтролировать расследование нападения на тележурналистов

14:58 Казанская икона Божией матери и другие новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей   2

14:47 Спустя 10 лет ЕСПЧ присудил Лимонову 19,5 тысяч евро из-за штрафа о словах про суды Лужкова

14:23 С "навальнистами" в муниципальных советах Вишневскому "совершенно нормально работается"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru