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16:24

Старинную подстанцию на Пискаревском могут исключить из реестра памятников

фото ЗакС политика Старинную подстанцию на Пискаревском могут исключить из реестра памятников

Трамвайная подстанция в начале Полюстровского проспекта, построенная в 1916 году, может лишиться охранного статуса: такую задачу ставит перед собой управляющая компания "Теорема", о чем пишет издание "Канонер". Подстанция располагается по соседству с огромным современным бизнес-центром "Бенуа", относящимся к "Теореме".

Примечательно, что выявленным памятником старинное сооружение признали меньше года назад, после чего с целью добиться отмены этого решения подведомственная "Теореме" фирма заказала историко-культурную экспертизу.

В получившемся документе, в частности, говорится, что дореволюционное здание никак не было задействовано в блокаду, и это служит аргументом против нее. Еще одним таким аргументом служат внешние метаморфозы, которые постройка претерпела за сто лет существования. Вместо нее руководитель УК "Теорема" Игорь Водопьянов желает видеть газон.

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