"Хватит нам не верить": Турчак пообещал не вмешиваться в работу правозащитного центра ЕР

Генеральный секретарь "Единой России" Андрей Турчак заверил, что партия не будет вмешиваться в работу созданного на её базе правозащитного центра, одним из кураторов которого стала Маргарита Симоньян.

"Если комиссию по этике можно и нужно сопровождать, потому что это партийная история, а если мы будем сопровождать правозащитный центр, его текущую работу, то ничего из этого хорошего не выйдет. Центр находится в режиме автономного плавания. Поверьте, мы хотим поменяться. Хватит нам уже не верить. Если мы не изменимся, в том числе после создания правозащитного центра, у нас будут огромные проблемы, и не только репутационные", - цитирует Znak.com заявление Турчака.

По его мнению, Симоньян для партии - настоящая находка, "реальный правозащитник".

Кроме ПЦ на XIX съезде ЕР также были организованы рабочие группы по кадровой политике, реализации нацпроектов, поддержке общества и молодежных идей, повышению эффективности взаимодействия с партией.

В рамках съезда на минувших выходных выступил и Владимир Путин, который поведал единороссам, как правильно работать, и Дмитрий Медведев, вновь посетовавший на нежелание нынешних губернаторов регионов баллотироваться от лица правящей партии.