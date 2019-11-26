Журналистке Прокопьевой позволили разглашать детали ее уголовного дела

Подписки о неразглашении, которые по своему уголовному делу об оправдании терроризма ранее давала псковская журналистка Светлана Прокопьева, следствие признало недействительными, о чем женщина написала у себя в Facebook.

"Вот и не верь после этого в справедливость отечественного правосудия. Ну что ж, теперь буду много и подробно рассказывать о своем уголовном деле, обращайтесь. Там много вкусного, и начала суда ждать не обязательно", - пообещала Прокопьева.

Больше всего ее впечатляет, что со своими защитниками она не тратила времени на обжалование подписок, и, таким образом, послабления от СК дались без каких-либо специальных усилий с ее стороны.

Напомним, что об уголовном деле стало известно в феврале. Государству не понравилось, что Прокопьева в своем тексте рассуждала о мотивах, побудивших архангельского юношу подорвать себя у стен местного управления ФСБ. В сентябре ее статус в деле сменился на статус обвиняемой, после чего ей стали блокировать счета.