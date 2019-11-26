Радзиховский находит разговоры о политической агонии ЕР преувеличенными

По случаю недавнего съезда единороссов, который посетил президент Владимир Путин, политолог Леонид Радзиховский попробовал позагадывать вперед и определить границы возможной популярности или непопулярности для партии власти в обозримой перспективе. В триумф ЕР на ближайших выборах он не верит, но и мнения протестно настроенных граждан о фатальном и окончательном падении ее авторитета тоже представляются ему ни на чем не основанными и преждевременными.

"Пока сохраняется вся существующая Политическая Система, большинство у ЕР будет. И наоборот: пока у ЕР большинство - Система сохраняется. Будет ли у ЕР 301 мандат (конституционное большинство - официально заявленная цель партии) - трудно сказать. Но если в 2024-м речь пойдет об изменении Конституции, то в любом случае в Думе, состоящей из имеющихся партий, это не встретит особых затруднений", - заметил он в новой статье в "Российской газете".

Однако, если же, как он выразился, задача перед партией ставится "романтическая" - внушить свежий и светлый образ своего бренда избирателю и наполнить его интересной идеологией - то на этом пути сложности, по мнению Радзиховского, неизбежны.

Отметим, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак ранее поставил задачу для партии вновь в 2021 году завладеть конституционным большинством в Госдуме (более 300 из 450 мандатов).