КИО удалось взыскать 5 млн рублей неустойки с фирмы родственника спикера Макарова

Петербургский Арбитраж решил встать на сторону комитета имущественных отношений и частично взыскать в его пользу 5 млн рублей неустойки с компании "Союз-Строй Инвест", нарушившей условия договора строительства развлекательного комплекса на Дунайском проспекте. Совладельцем фирмы является Владимир Селегень, который приходится свёкром дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Анны.

"Приняв во внимание обстоятельства дела, учитывая компенсационный характер неустойки, следуя принципу соблюдения баланса прав и интересов сторон, суд полагает, сумма неустойки в 5 000 000 руб. является соразмерной последствиям нарушения обязательства со стороны ответчика, в связи с чем заявленные требования подлежат частичному удовлетворению", - говорится в постановлении судебной инстанции.

С иском в суд КИО обратился минувшим летом. Изначально он хотел взыскать с компании 29,9 млн рублей за то, что срок сдачи пятой очереди строительного проекта (гостиницы и парковки) был сорван.

Участок площадью почти 60 тысяч квадратных метров на Дунайском проспекте был предоставлен "Союз-Строй Инвесту" в аренду для возведения там многофункционального культурно-досугового центра ещё в 2016 году. Согласно данным базы СПАРК, совместно владеют компанией Владимир Байдаков (51%), Сергей Ногай (24,5%) и Владимир Селегень (24,5%).

В июне 2019 года Арбитраж уже выносил решение о взыскании неустойки 2,3 млн рублей с "Союз-Строй Инвеста" в пользу КИО. Компании не удалось оспорить это решение во второй инстанции, теперь кассационнию жалобу в декабре рассмотрит Арбитражный суд Северо-Западного округа.

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