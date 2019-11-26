Петербург впервые за год стал регионом с минимальным уровнем безработицы

Росстат выпустил традиционное исследование, посвященное безработице по всей стране. В таблице представлены показатели, зафиксированные в октябре.

Впервые в 2019 году среди всех субъектов РФ первую строчку занял Петербург (1,4%). Традиционному "победителю" Москве на этот раз досталось второе место. Замкнул тройку по этому показателю, замеряющемуся специалистами каждые три месяца, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напротив, хуже всего с занятостью населения обстоят дела в Ингушетии (безработица достигла 26,8% за август-октябрь), Туве (13,8%) и Чечне (13,5%).

Всего в Петербурге насчитали занятыми 3 млн 31,9 тысяч граждан. Не трудоустроено, в свою очередь, среди тех, кто входит в понятие "рабочая сила", только 42,2 тысячи горожан.