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17:53

"Дождь": Студент МГУ рассказал о пытках ФСБ в библиотеке вуза

фото ЗакС политика "Дождь": Студент МГУ рассказал о пытках ФСБ в библиотеке вуза

Студент I курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщил, что двое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ, избивали его и резали руки в стенах библиотеки вуза, требуя признаться в преступлении, пишет "Дождь".

Как рассказал Нигматулин, инцидент произошел 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ. Там его нашли двое и после отказа пройти с ними "куда следует" стали бить его по почкам и коленям, а затем силой потащили в читальный зал библиотеки.

"Они начали требовать, чтобы я написал явку с повинной, где рассказал о том, что я будто бы „создал террористическую организацию численностью в сто человек“, „устроил теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске“, „установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками“, „много лет трудился на Ватикан“, „продавал иностранцам военные секреты России“", - говорится в заявлении студента, поданное в правоохранительные органы и на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.

После "общения" с сотрудниками силового ведомства Нигматулин насчитал у себя не менее 22 порезов. Всего, отметил он, изуверства продолжались порядка двух часов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД на комментарий "Дождя" не ответили.

В 2018 году против Нигматулина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. После стрельбы в Керчи он приклеил на здание управления Филевского парка листовку, в которой неизвестная организация "Революционные школьники" извещала, что берет на ответственность за произошедшее.

Оказавшись в участке, молодой человек рассказал, что организация выдуманная, а листовки он приклеил с целью привлечь внимание подруги. В декабре 2018 года его поместили под домашний арест, который спустя полгода заменили на запрет определенных действий. 

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