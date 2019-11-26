Роскачество сравнит отечественные и зарубежные вина

Роскачество займется сравнительным анализом вин от отечественного и иностранного производителей, передает РИА "Новости", ссылаясь на руководителя ведомства, Максима Протасова. Ожидается, что происходить это будет в рамках проекта "Винный гид", берущего свое начало в 2018 году.

Натолкнули на такую мысль чиновников высокие оценки, полученные российскими марками по результатам последней крупной дегустации.

"Мы уверены в том, что вполне конкурентоспособны с иностранными винами, и те баллы, которые мы устанавливали в соответствие с международными стандартами, это подтверждают", - заявил Протасов.

Проект "Винный гид", помимо Роскачества, организован Минсельхозом и Минпромторгом, и до сегодняшнего дня имел отношение только к отечественному сегменту напитков. Задумывался он в целях популяризации российского вина.