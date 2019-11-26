18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:59

Суд расформировал ИКМО «Коломяги»

фото ЗакС политика Суд расформировал ИКМО «Коломяги»

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования Горизбиркома по иску о расформировании избирательной комиссии муниципального образования «Коломяги». Решение принято 26 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель ГИК Олег Зацепа пояснил, что ИКМО не принимала у кандидата от «Справедливой России» Сергея Максимова уточнения и дополнения к документам для выдвижения в мундепы. Горизбирком 8 августа обязал муниципальную комиссию принять у Максимова документы. ИКМО этого не сделала, что представитель муниципального избиркома на суде не отрицали. Они заявили, что считали решение Горизбиркома неверным - поэтому и не исполняли его. 

Также представитель ИКМО сказал, что неисполнение решения само по себе не является существенным, просто  формально попадает под статью. Это поддержала и председатель муниципальной комиссии. Она добавила, что у избиркома МО нет других серьёзных нарушений. Зацепа же отметил, что во время кампании ГИК принял 15 решений по жалобам на ИКМО.

- Их 15, это за исключением Максимова. В удовлетворении двух жалоб отказано, вернее две жалобы оставлены без удовлетворения. Во всех остальных случаях жалобы на решения об отказе в регистрации удовлетворены, - пояснил Зацепа.

Коллегия судей решила, что ИКМО все же необходимо расформировать.

Ранее горсуд расформировал ИКМО "Семеновский". На рассмотрении находятся также иски Горизбиркома о расформировании муниципальных избиркомов "Сергиевское" и "Екатерингофский". 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:52 Историк Юрий Дмитриев увидел завоеванную им премию Гайдара в коридоре суда

20:23 Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

19:49 Горящую шахту в Коми затопят

19:19 Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать   2

18:55 Волков попытался успокоить жертвователей ФБК   2

18:47 "Кризисный центр для женщин" напомнил о захламляющей город рекламе борделей

18:39 Доходы бюджета Архангельской области хотят направить на муниципальные нужды

18:28 ЗакС Петербурга готов потратить полмиллиона рублей на рюкзаки и термосы

18:20 Владелец столичной лапшичной пояснил свои исковые требования к ФБК

17:59 Суд расформировал ИКМО «Коломяги»

17:56 Роскачество сравнит отечественные и зарубежные вина

17:53 "Дождь": Студент МГУ рассказал о пытках ФСБ в библиотеке вуза   2

17:37 Петербург впервые за год стал регионом с минимальным уровнем безработицы

17:13 КИО удалось взыскать 5 млн рублей неустойки с фирмы родственника спикера Макарова

16:59 Радзиховский находит разговоры о политической агонии ЕР преувеличенными   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru