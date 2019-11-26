Суд расформировал ИКМО «Коломяги»

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования Горизбиркома по иску о расформировании избирательной комиссии муниципального образования «Коломяги». Решение принято 26 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель ГИК Олег Зацепа пояснил, что ИКМО не принимала у кандидата от «Справедливой России» Сергея Максимова уточнения и дополнения к документам для выдвижения в мундепы. Горизбирком 8 августа обязал муниципальную комиссию принять у Максимова документы. ИКМО этого не сделала, что представитель муниципального избиркома на суде не отрицали. Они заявили, что считали решение Горизбиркома неверным - поэтому и не исполняли его.

Также представитель ИКМО сказал, что неисполнение решения само по себе не является существенным, просто формально попадает под статью. Это поддержала и председатель муниципальной комиссии. Она добавила, что у избиркома МО нет других серьёзных нарушений. Зацепа же отметил, что во время кампании ГИК принял 15 решений по жалобам на ИКМО.

- Их 15, это за исключением Максимова. В удовлетворении двух жалоб отказано, вернее две жалобы оставлены без удовлетворения. Во всех остальных случаях жалобы на решения об отказе в регистрации удовлетворены, - пояснил Зацепа.

Коллегия судей решила, что ИКМО все же необходимо расформировать.

Ранее горсуд расформировал ИКМО "Семеновский". На рассмотрении находятся также иски Горизбиркома о расформировании муниципальных избиркомов "Сергиевское" и "Екатерингофский".

София Саттарова