Владелец столичной лапшичной пояснил свои исковые требования к ФБК

Москвич Виталий Толкалов - владелец лапшичной "Тянем-потянем" - наконец прояснил, за что ему захотелось взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 100 тысяч рублей. О претензиях, отображенных в иске предпринимателя, рассказал в беседе с "МБХ медиа" юрист ФБК Алексей Молокоедов.

Иск, напомним, был подан после прошедших в столице массовых акций протеста.

"Там арендная плата, зарплата сотрудников за эти дни и средний валовый доход, исходя из их прошлых доходов. Там написано предельно непонятно: „были вынуждены закрыться“. Это компенсация за два или три дня", - пояснил Молокоедов.

Самые масштабные протестные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. После этого СК завел дело о "массовых беспорядках", а различные ведомства решили взыскать с оппозиционеров огромные суммы денег из-за последствий акций.

Иск на 100 тысяч рублей был подан еще в сентябре, однако тогда он был оставлен без движения для устранения нарушений.

До этого к Соболь и Албурову подавали иски из-за акции 3 августа, среди истцов – ГБУ "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги" и московский метрополитен.