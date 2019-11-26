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18:28

ЗакС Петербурга готов потратить полмиллиона рублей на рюкзаки и термосы

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга готов потратить полмиллиона рублей на рюкзаки и термосы

Законодательное собрание Петербурга планирует закупить 250 сувенирных наборов на сумму 499,66 тысяч рублей

В комплект входят рюкзак с сетчатыми карманами, бутылка для воды объемом не менее 750 мл, термос на 450 мл и махровое полотенце. Получить сувениры парламент планирует с 9 по 17 января 2020 года. В техзадании указано, что вручать эти наборы будут на протокольных мероприятиях. 

В 2019 году городское Заксобрание уже успело потратить 4,5 млн рублей на различные сувениры: платки, картины, часы, плюшевые игрушки и т.д. Всего за год было проведено 12 таких тендеров. В четырех из них победителем стала некая Леся Орлова, получившая за свои услуги в этом году более 1,5 млн рублей. Весной она также оказалась поставщиком футболок с логотипом ЗакСа за 187 тысяч рублей.  С 2017 года Орлова выигрывала в тендерах Законодательного собрания 12 раз. Общая сумма контрактов составила более 4 млн рублей. В 2017 году единственным конкурентом Орловой в нескольких закупках оказывалось ООО "Танго". Эта компания шесть раз становилась поставщиком парламента в период с 2015 по 2017 год. На сайте компании "Танго" имеется информация о сотруднице Лесе Орловой. 

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