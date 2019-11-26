18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:39

Доходы бюджета Архангельской области хотят направить на муниципальные нужды

фото ЗакС политика Доходы бюджета Архангельской области хотят направить на муниципальные нужды

Руководство Архангельской области предложило отдать дополнительные доходы бюджета на решение проблем муниципалитетов, сообщается на сайте регионального правительства. Речь идет о сумме 636 млн рублей из 1,8 млрд дополнительных доходов в целом. Таким образом, по мнению местного губернатора Игоря Орлова, можно будет сделать качественный шаг в сторону большей соразмерности бюджетов разного уровня.

"С учетом этой суммы в 2019 году всего на поддержку сбалансированности местных бюджетов будет предусмотрено 924 млн рублей - это почти в три раза больше показателя прошлого года", - заметил губернатор.

Деньги пойдут на увеличение зарплат, компенсацию тарифов ЖКХ и снижение долгового бремени по банковским займам. Еще 519 млн рублей передадут на ремонт больниц, подведомственных областному Минздраву, и закупку техники для них.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:52 Историк Юрий Дмитриев увидел завоеванную им премию Гайдара в коридоре суда

20:23 Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

19:49 Горящую шахту в Коми затопят

19:19 Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать   2

18:55 Волков попытался успокоить жертвователей ФБК   2

18:47 "Кризисный центр для женщин" напомнил о захламляющей город рекламе борделей

18:39 Доходы бюджета Архангельской области хотят направить на муниципальные нужды

18:28 ЗакС Петербурга готов потратить полмиллиона рублей на рюкзаки и термосы

18:20 Владелец столичной лапшичной пояснил свои исковые требования к ФБК

17:59 Суд расформировал ИКМО «Коломяги»

17:56 Роскачество сравнит отечественные и зарубежные вина

17:53 "Дождь": Студент МГУ рассказал о пытках ФСБ в библиотеке вуза   2

17:37 Петербург впервые за год стал регионом с минимальным уровнем безработицы

17:13 КИО удалось взыскать 5 млн рублей неустойки с фирмы родственника спикера Макарова

16:59 Радзиховский находит разговоры о политической агонии ЕР преувеличенными   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru