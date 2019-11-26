Доходы бюджета Архангельской области хотят направить на муниципальные нужды

Руководство Архангельской области предложило отдать дополнительные доходы бюджета на решение проблем муниципалитетов, сообщается на сайте регионального правительства. Речь идет о сумме 636 млн рублей из 1,8 млрд дополнительных доходов в целом. Таким образом, по мнению местного губернатора Игоря Орлова, можно будет сделать качественный шаг в сторону большей соразмерности бюджетов разного уровня.

"С учетом этой суммы в 2019 году всего на поддержку сбалансированности местных бюджетов будет предусмотрено 924 млн рублей - это почти в три раза больше показателя прошлого года", - заметил губернатор.

Деньги пойдут на увеличение зарплат, компенсацию тарифов ЖКХ и снижение долгового бремени по банковским займам. Еще 519 млн рублей передадут на ремонт больниц, подведомственных областному Минздраву, и закупку техники для них.