"Кризисный центр для женщин" напомнил о захламляющей город рекламе борделей

Петербургский "Кризисный центр для женщин" выпустил видеоролик "Девочки 24 часа", призванный напомнить о существовании равно как лиц, которые портят внешний облик города аляповатой рекламой секс-услуг, так и тех, кто за этими объявлениями скрывается.

Активистки отметили, что прошло 7 лет с тех пор, как Северную столицу начали захламлять подобные листовки, и уже подрастает новое поколение горожан, которые внешний вид его по-другому представить могут с трудом.

Между тем, подчеркивают представительницы центра, не следует забывать, что за каждым таким объявлением стоит живой человек, а проституция - это очередная форма сексуального насилия.

"Мы очень любим Петербург и сложные темы для рекламы. Поэтому не замечать объявления о проституции, которые уже стали настоящим брендом города, у нас не было никакой возможности. Наклеить объявление - пару секунд. Спасти женщину, которую продает объявление - несколько лет", - призывают они.

Ранее, напомним, бороться с сомнительной рекламой пыталось вести движение "Красивый Петербург". Однако после того, как в феврале текущего года из Смольного его участникам пришел ответ, в котором говорилось, что у городской администрации кончились средства для поддержания работоспособности системы автоинформирования, позволявшей при помощи интенсивного автодозвона блокировать телефонные номера, указанные листовках, активизм движения пошел на убыль.

Следить за появлением на объектах городской инфраструктуры незаконной рекламы должна полиция.