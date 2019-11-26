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18:55

Волков попытался успокоить жертвователей ФБК

фото ЗакС политика Волков попытался успокоить жертвователей ФБК

Политик, координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков опубликовал на своем сайте большую статью, в которой сгруппировал свои ответы на самые часто задаваемые его организации вопросы. По его признанию, управляться с сетью штабов в связи с экономической и силовой атакой на них государства становится все сложнее, но пока это удается. Технологические подробности он пока предпочитает не раскрывать - чтобы "не облегчать работу Бастрыкину".

Несмотря на блокировку счетов, пожертвования удается получать - правда, использовать их теперь приходится в крайне сжатые сроки.

"Что за день нападало — сразу тратим. И когда прилетает очередная блокировка — она прилетает на пустой счет (или, в худшем случае, на небольшой остаток на нем). Мы чувствуем огромную ответственность перед вами за ваши деньги, и пытаемся расходовать их с 100%-ным КПД", - рассказал оппозиционер, добавив, что даже арестованные деньги никуда не делись и не пошли в доход государства.

Несколько облегчает ему и его соратникам работу то, что ФБК и штабы - это отдельные юридические лица, что само по себе дает больше простора для гибкости Волкову и всем "навальнистам" "в ситуациях, когда какой-нибудь арендодатель в условном Нижнем Новгороде хочет сдать помещение по договору с физлицом, а типография в условном Белгороде — напечатать листовки за перевод на Яндекс.Кошелек". При этом, отмечает он, следователям отлично известно, что единственный способ, которым можно пожертвовать деньги непосредственно Фонду - это переводы с официального сайт. Через банкомат, что инкриминируется оппозиционерам, никакой "черный нал" перевести нельзя технически.

"В «деле ФБК» нет ФБК. И, тем не менее, в материалах дела есть, например, требование «выявить всех сотрудников организации ФБК», у них у всех (как и у самого ФБК) блокируются счета, проводятся обыски", - пояснил автор статьи.

Отметим, что оппозиционерам вменяют отмывание денег на сумму 1 млрд рублей.

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19:22    
Всех жертвователей денег русофобам из ФБК надо фиксировать и отправлять на Колыму поработать лет десять на Отечество!

19:00    
Господа! Дети вас не забудут!..

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