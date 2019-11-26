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19:19

Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать

фото ЗакС политика Лидер движения "За правду" Прилепин хочет "помочь" желающим эмигрировать

Писатель и лидер нового патриотического движения "За правду" Захар Прилепин пожелал всем желающим уехать из страны смочь это сделать. Ему представляется, что довольно скоро после эмиграции желавшие покинуть страну, которых последний опрос насчитал больше половины в молодом поколении, поменяют свой взгляд на Россию. 90 процентов таких людей вернется, убежден общественный деятель, а если нет, то и не нужно. Некоторые из них откровенно глупы, видится Прилепину, а политически активные граждане "на чемоданах" глупы для него вдвойне: во Франции, приводит он пример, с протестующими "желтыми жилетами" поступают, в его представлении, более сурово.

"Отдельно конечно надо отправить за границу в командировку на пять лет Ксению Собчак, рэпера Фейса, группу "Каста" и всех наших прогрессивных стендап-комиков. С запретом на выступления в России. На пять лет. И Родина вскоре в их глазах начнёт исправляться, выглядеть всё лучшие и лучше, с расстояния-то", - добавил он к своему пожеланию на странице "ВКонтакте".

Движение Прилепина, члена "Общероссийского народного фронта", обещает быть имперским и проповедующим традиционные ценности. Объявляя о его создании, писатель сказал, что хочет, наконец, легализовать свое представительство в отечественной политике. В партиях Эдуарда Лимонова в предыдущие годы у него этого сделать не получалось.

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20:55   Бордунов  
Очень нравится идея отправить на 5 лет некоторых господ за кордон. Неплохо прибавить в компанию к ним нашу вшивую "оппозицию", "активистов", несогласных, жидовню быково-кроличью и ещё кое-кого.

19:26    
Прилепин-браво!!! Истинный ГЕРОЙ нашего времени, а в будущем, возможно, и Президент России! Удачи ему в его патриотической работе во благо России и россиян, РУССКОГО МИРА!

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