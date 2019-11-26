Горящую шахту в Коми затопят

На заседании правительства республики Коми глава региона Сергей Гапликов поручил подчиненным затопить продолжающую с 24 ноября тлеть шахту, при пожаре на которой пострадал один человек и еще двое пропали без вести.

Площадь пожара составляет не менее 2 тысяч кв. метров. Глубина, на которой произошло возгорание, достигает 200 метров.

"Все силы и средства сосредоточены, штаб организован, все, что требуется, выполняется. По последним данным, пожар удалось локализовать", - цитирует Гапликова ТАСС.

42 из 45 горнякам удалось выбраться невредимыми. При поисковых работах, помимо одного горняка, подстрадал один спасатель.

По факту инцидента возбудили уголовное дело.