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20:23

Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

фото ЗакС политика Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

Политический и общественный деятель Михаил Ходорковский взялся рассуждать о роли международных юридических институций в сопротивлении протестующих россиян российским же властям, и пришел к категоричному умозаключению. В его понимании проблемы, кроме разовых выплат от ЕСПЧ обращениями и жалобами ничего добиться не удастся, а, даже если и можно было бы, то для него в корне и методологически неверно поручать свое будущее столь далеким во всех смыслах инстанциям.

"Со своей судьбой нам придется разбираться самим. Авторитарная, вороватая и неэффективная власть - это наша проблема, и у нее нет внешнего решения, нам ее менять. А ее в любом случае надо менять - нельзя, чтобы одни и те же люди правили больше 20 лет. А, кстати, у них в планах не 20, а 30, 40 и даже больше лет", - отметил он у себя в Facebook.

Полный демонтаж неэфффективной и дискредитировавшей себя власти - это, по словам Ходорковского, целиком задача народа, ей подчиненного. Причем, важнее всего в этой мысли для него словосочетание "полный демонтаж" как необходимое условие. По словам политика, за граждан чужого государства условный ЕСПЧ на улицу не выйдет, иначе это было бы оккупацией.

Что касается методик борьбы, то одну из них Ходорковский отверг сразу: он уверен в том, что как минимум на президентских выборах "умное голосование", где его пока никто и не предлагал, не поможет.

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