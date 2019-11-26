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20:52

Историк Юрий Дмитриев увидел завоеванную им премию Гайдара в коридоре суда

фото ЗакС политика Историк Юрий Дмитриев увидел завоеванную им премию Гайдара в коридоре суда

Преследуемый по "педофильской" статье карельский историк Юрий Дмитриев получил премию имени Егора Гайдара 2019 года за свой мемориальный проект "Сандармох", находясь в здании Петрозаводского городского суда в день очередного слушания по уголовному делу. О том, удалось ли ее передать, на страницах в Facebook организаторов этой встречи, представителей фонда Гайдара, пока не говорится. Премию присуждали в девятый раз.

Главу карельского "Мемориала", занимавшегося раскопками на месте расстрелов жертв сталинских репрессий, судят уже по второй уголовной статье, и третий год подряд. Вначале ему, воспитывавшему приемную дочь с нарушениями в развитии, вменяли изготовление порнографических снимков. После того, как обвинение перестало быть состоятельным, его стали преследовать за якобы имевшие место действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В СИЗО Дмитриеву придется пробыть как минимум до 25 декабря. За него неоднократно публично вступались знаменитые деятели культуры, уверенные в его невиновности и фабрикации дел против него по политическим мотивам.

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Фотография: Наталия Демина


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