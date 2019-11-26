Укрощение строптивых: Как расформировывают провинившиеся ИКМО

Санкт-Петербургский городской суд 26 ноября расформировал избирательную комиссию муниципального округа «Коломяги». Это уже второй муниципальный избирком, который расформировали в Петербурге по иску городской комиссии – до этого был «Семеновский». На рассмотрении в суде ещё два аналогичных дела по ИКМО «Сергиевское» и «Екатерингофский». Как и по каким причинам происходит расформирование – рассказывает ЗАКС.Ру.

Грехи недавнего прошлого

Иски к четырем ИКМО Санкт-Петербургская избирательная комиссия подала в начале ноября. По словам члена ГИК Олега Зацепы, расформировать муниципальные комиссии до завершения выборов было нельзя по закону. Кампания по выборам депутатов местных советов прошла ярко и шумно.

Одной из самых скандальных стала ИКМО «Екатерингофский», которая сначала не сообщала о назначении выборов. Потом избирком не принимал документы у оппозиционных кандидатов, вызывая в свое помещение людей из «подставной» очереди, как заявляли непровластные кандидаты. Для наведения порядка в ИКМО наведывались Горизбирком и Центральная избирательная комиссия. ГИК даже собрал единственное выездное заседание рабочей группы по заявлениям, на котором хотел самостоятельно зарегистрировать желающих стать мундепами представителей оппозиции. Однако позже все же переложил эту обязанность на ИКМО. Проблемы были не только в работе с кандидатами, но и с членами самой местной комиссии, которых назначали потенциальные мундепы - их не уведомляли о проведении заседаний. Горизбирком в ответ на такие жалобы о бездействии комиссии обязал ИКМО работать с членами муниципального избиркома с правом совещательного голоса в соответствие с законом, но это решение исполнено не было. Это и стало формальным поводом для иска о расформировании ИКМО «Екатерингофский».

Сейчас рассмотрение иска приостановлено из-за другого дела, связанного с муниципальным избиркомом – о штрафе секретаря комиссии Лидии Островской. Ее привлекли к административной ответственности за неисполнение решения ГИКа, но в ноябре дело вернули мировому судье на новое рассмотрение.

ИКМО «Сергиевское» тоже запомнилось громкими историями. В основном, о том, что комиссия закрывалась от кандидатов, меняла адреса приема документов, а у входа в ИКМО собиралась подставная очередь.

В итоге муниципальная комиссия так и не приняла документы ни у кого, кроме представителей «Единой России» и нескольких лояльных самовыдвиженцев. Хотя Горизбирком принимал специальное решение, где перечислил конкретных кандидатов и указал срок, в течение которого надо принять у них бумаги. Невыполнение этого решение и стало основанием для подачи иска о расформировании.

ИКМО «Семеновский» и «Коломяги» не столь запомнились громкими историями, то тоже отличились. Комиссия округа «Семеновский» отказывала в регистрации кандидатам доводами, которые не нашли объективного подтверждения на заседании рабочей группы Горизбиркома. Так заявили члены ГИК в своем решении, которым зарегистрировали кандидата в мундепы МО «Семеновское». Помимо этого, городской избирком отменял решения об отказах в регистрации, считая их незаконными. Поводом же для подачи иска стало неисполнение ИКМО поручения ГИКа о повторном рассмотрении жалобы Алексея Цыбышева уже после дня выборов.

Муниципальная комиссия «Коломяги» тоже отказывала желающим стать мундепами в регистрации по разным вызывающим сомнения поводам. Например, ИКМО не поверила, что представитель «Справедливой России» больше не состоит в партии «Родина». Сложно было стать кандидатом активисту Сергею Максимову – ИКМО отказывалось принимать у него исправленные документы, хотя этого требовал Горизбирком. В итоге, ГИК сам зарегистрировал Максимова, а на муниципальную комиссию подал в суд за неисполнение решения.

«Политическое намерение»

Дела о расформировании избирательных комиссий муниципалитетов рассматриваются в городском суде коллегией из трех судей. На заседании по расформированию ИКМО «Коломяги» 26 ноября представители муниципальной комиссии настаивали на том, что их нарушение не носит тяжелый характер. Просто оно формально попадает под статью, заявил адвокат ИКМО. Сама комиссия не отрицала, что намерено не принимала документы у Максимова – они считали, что решение ГИКа неправомерно, поэтому его соблюдать не надо.

Помимо этого, представительница муниципального совета как заинтересованного лица отметила, что во время выборов Горизбирком не поднимал вопрос о расформировании ИКМО. Значит, это намерение ГИКа является политическим, считает представительница МО. Судья Андрей Белоногий спросил у неё, а можно ли было ставить этот вопрос во время кампании. Ответить решил представитель ИКМО.

- Вопрос о передаче полномочий может ставиться, - заявил он.

- Но это же не расформирование, - возразил судья.

- Так он не ставился и о передаче полномочий, - уточнил представитель ИКМО.

- Это, по вашему мнению, о чем свидетельствует? – включилась в диалог судья Елена Витушкина.

- Что Санкт-Петербургская избирательная комиссия полностью доверяла проведение выборов местной избирательной комиссией.

Пояснения по этому вопросу решил дать представлявший Горизбирком в суде Олег Зацепа. Он отметил со ссылкой на федеральное законодательство, что расформировывать ИКМО можно только после выборов. С инициативой о передаче полномочий же должен был выступить муниципальный совет, который этого не сделал, добавил Зацепа. Также он сообщил, что ГИК принял 15 решений по жалобам на муниципальный избирком «Коломяги», не считая заявления Максимова. Это противоречит утверждению, что Горизбирком систематически соглашался с практикой работы ИКМО, уверен Зацепа.

На заседании по комиссии «Коломяги» и член ГИК, и ответчики подтвердили, что сотрудник ИКМО Юрий Музыченко не принимал участия в работе муниципального избиркома. Это может стать основанием для признания его невиновным в неисполнении комиссией решения Горизбиркома. Пока суд объявил только резолютивную часть решения – ИКМО расформировано, мотивировочная с пояснениями доводов суда будет представлена позже.

В мотивировочной части решения городского суда по ИКМО «Семеновский», судьба которого была решена на прошлой неделе, сказано, что несколько членов комиссии не виновны в ее бездействии, сообщил Зацепа. Это освобождает их от наказания, которое коснется их коллег – запрет работать в избирательных комиссиях всех уровней в течение пяти лет.

О своей непричастности к нарушению четыре члена ИКМО заявили на заседании суда 22 ноября. По их словам, они не знали ни о жалобе Алексея Цыбышева, ни о решении ГИКа, который обязал это заявление рассмотреть. Член муниципального избиркома Михаил Посашков на суде говорил, что якобы был на заседании ИКМО по принятию решения по жалобе Цыбышева. Но он не смог вспомнить всех своих коллег, якобы присутствовавших на том же заседании.

По иску к ИКМО «Сергиевское» заседание также состоялось 22 ноября. На нем выступили свидетели по делу, которые рассказали о проблемах в подаче документов в комиссию во время кампании. Суд решил включить в дело как заинтересованных лиц членов ИКМО и перенес заседание на 29 ноября.

Законные основания

Расформировать ИКМО в России можно только по трем основаниям, согласно Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (67-ФЗ). Во-первых, таким основанием может стать неисполнение решения вышестоящей комиссии, которое принято по жалобе на незаконное действие или бездействие муниципального избиркома. Также расформировать комиссию можно, если она должна назначить выборы, но не сделала этого. Еще одной причиной является отмена результатов выборов из-за того, что комиссия нарушила избирательные права. Срок подачи иска о расформировании ограничен – три месяца после окончания кампании.

Решение же суда вступает в силу через пять дней, если его никто не оспорит, пояснил ЗАКС.Ру член ГИК Олег Зацепа. По его словам, после расформирования сразу запускается процесс формирования новой комиссии. При этом, теоретически суд может решить, что никто из членов комиссии не виноват в неисполнении решения Горизбиркома, добавил Зацепа.

- Кандидату или кому-то другому, чьи права это затрагивает, не легче от того, что никто не виноват. Комиссия как юридическое лицо, как коллегиальный орган решение не исполнила. При этом, допустим, трое членов комиссии находились на больничном, двое исполняли какие-нибудь государственные или общественные обязанности, а оставшиеся трое безуспешно пытались собрать кворум добросовестно. Получается, что комиссия недееспособна – ее надо расформировать, но персональной вины кого-либо нет. Я теоретически такое допускаю, - пояснил член ГИК.

Он уточнил, что так же «теоретически» все эти же люди смогут войти в новый состав комиссии после расформирования. Однако в Петербурге «такого не происходит», сказал Зацепа.

Его коллега по ГИКу Екатерина Фесик сообщила ЗАКС.Ру, что расформирование ИКМО «Семеновский» и «Коломяги» - первые подобные решения в России за последние несколько лет. По ее словам, последний раз избирком расформировывали ещё в 2002-2003 году. Зацепа отметил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в этом деле снова первооткрыватель.

- Нам в общем-то не привыкать быть пионерами. Мы в очень многих вопросах пионеры. Видимо, такой конъюнктуры, которая требует расформирования комиссии, не складывалось, - уверен сотрудник Горизбиркома.

София Саттарова

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